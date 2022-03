Los seis pactos de Estado de Feijóo

A estas alturas seguro que Pedro Sánchez está más preocupado que otra cosa por el desembarco en Madrid de Alberto Núñez Feijóo. El todavía presidente gallego tiene previsto ofrecerle al titular del Ejecutivo hasta seis pactos de Estado en los que las dos formaciones mayoritarias vayan de la mano. El primero será a cuenta de la guerra de Ucrania y afectaría a la Seguridad Nacional. El problema de Sánchez es que se aprovechaba de la debilidad de Pablo Casado para pedir ese apoyo sabiendo que el entonces presidente de los populares no se atrevería a dar el paso. Ahora tiene enfrente a Feijóo, que si de algo está libre es de complejos. Tanto es así que no le duelen prendas a la hora de asegurar que analizará las ayudas del Ejecutivo para rebajar los carburantes. Eso sí, no sin dejar de recordarle el acuerdo de la Conferencia de Presidentes que pedía que una de las medidas fuera una rebaja fiscal. foTO: Alberto Núñez Feijóo | aec