La seguridad nos preocupa mucho

es realmente preocupante lo que los sindicatos policiales de la Nacional han puesto sobre la mesa, que un investigador pueda llevar hasta doscientos casos. Las jubilaciones y los recortes en su día han hecho mella en la plantilla destinada en A Coruña. Prueba de ello es pasear por las calles y ver, de vez en cuando, un coche patrulla. Ya es mucho más difícil ver a los uniformados de la Policía Nacional patrullando a pie, eso es casi imposible. Ni siquiera a la Policía Local. Aquellos tiempos pasados en los que tu madre te mandaba a un recado y si no encontrabas la calle te decía que le preguntaras un policía... ¡qué tiempos! Pero la escasez no quita que no contemos con un Cuerpo Nacional de Policía eficaz, si hay una emergencia ahí están siempre dando la cara. También golpean con dureza el tráfico de estupefacientes y cuidan de los más vulnerables. Son pocos, sí, pero también son unos profesionales como la copa de un pino. Está bien que los medios de comunicación demos voz al reclamo de la necesidad de que se aumente la plantilla. Es justo.