Pues siendo rigurosos, no dice ninguna mentira el presidente del Lugo cuando asegura que el suyo es el segundo equipo de Galicia. Menos mal que matiza casi de forma inmediata que se refiere a lo estrictamente deportivo, que, si no, igual empezaban a salir indignados de debajo de las piedras. Y no es nada recomendable meterse con las gentes del fútbol, que las hay muy bravas. Aunque por mucho que escueza, los números son los que son, y el conjunto rojiblanco solo tiene por encima, en lo que a divisiones competitivas se refiere, al Celta. Luego está todo lo demás: el potencial económico, la historia, los títulos, la afición... Ya quisieran muchos, incluidos los más grandes del panorama nacional, contar con el capital de ilusión y fidelidad que tiene alguno que ha bajado de categoría pero ha mantenido lo que importa para seguir adelante.