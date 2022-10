El sector del vino gana peso industrial y cultural en O Salnés

El sector del vino es, desde hace décadas, estratético para la comarca de O Salnés por muchos aspectos. En primer lugar porque fija la población en el rural a través de una industria que genera puestos de trabajo, valor añadido y posibilidades de emprendimiento. Las instituciones son conscientes de ello y, como no podía ser de otra manera, apoyan todas las iniciativas encaminadas a la promoción de esta actividad no solo en su aspecto económico, sino en todo lo relacionado con la cultura y ahí entra también el enoturismo. En este marco no es de extrañar que en muchas de las localidades de esta comarca se organicen eventos de exaltación de estos caldos como la denominada “Meus Viños”, que ayer se inauguró en Meis. Eso sí, también es preciso apelar al consumo responsable