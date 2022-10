San Miguel jugando a los bolos

que en las fiestas de Trabanca Badiña y A Torre en Vilagarcía gustan de tirar cohetes pirotécnicos queda bien claro. Y, si no, lo recuerdan a todos los vilagarcianos año tras año. Durante buena parte de esta semana rara es la hora en que no caiga una tromba de estos artefactos. En la de ayer a mediodía, la más gorda, parecía que el propio San Miguel bajaba con sus huestes a cazar demonios. En el otro extremo se cuentan celebraciones como las de San Fidel en Carril, que han decidido que no hay más bombas de estas. El debate, como siempre en estos casos, está servido. Pasen y opinen.