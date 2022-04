La salud, más o menos bien, gracias

Un estudio realizado con motivo del Día Mundial de la Salud revela que el 12 por ciento de los españoles duerme mal, que el 21 por ciento no hace deporte ni aunque le paguen, que el 27 por ciento está en dura lucha con el estrés y que el 20 por ciento bebe sin moderación. A cambio, el 84 por ciento dice que se alimenta de forma saludable. Esperemos que en el grupo de los que comen mal no estén también los que no duermen, se entregan al alcohol y solo se mueven del sofá al frigo, sumidos en un estrés asfixiante, porque a ver cómo se sale de esa ruina de existencia. FOTO: Una mujer que no está en el 21% | AEC