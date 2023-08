Ya sabemos que no era Leo Messi: era Lionel Scaloni

vamos a perdonar a Inés Rey por el lapsus de Leo Messi... fue espontáneo y hasta resultó gracioso. Es un poco de mala gente aprovechar esas cosillas para tirarle pedradas en las redes a la alcaldesa de A Coruña, porque no hubo ninguna intención y hasta resultó agradable ver como desde la balconada de María Pita se rompía el hielo con risas, que poco después se contagió a todo el ambiente. Pero sí que estamos seguros de que si llega a estar Leo Messi en lugar de Scaloni, ya les digo yo que media plaza estaría vacía y más pendiente del escenario a que saliera Mika, que al exfutbolista del Barça. No sé quien tuvo o no la idea, pero convirtiendo a Scaloni en pregonero lo petó. Pocas veces se vio un pregonero, por no decir ninguno, tan arropado como el actual seleccionador argentino. Hasta se vio a Lendoiro echar unas lagrimitas bajo el balcón del Ayuntamiento, que dicho sea de paso también podrían haberlo invitado a acompañar al argentino. Pero bueno, eso es otra historia. Lo único cierto es que Scaloni triunfó en Coruña y fuera de ella. Toma.