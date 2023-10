La rotonda de San Simón es más oscura que la boca de un lobo

La rotonda de San Simón, situada en la confluencia de tres concellos arousanos -Vilagarcía, Vilanova y Caldas de Reis- está sumida en la más plena oscuridad, pese a que tiene farolas como para iluminar un campo de fútbol. Por ese lugar circulan miles de coches cada día, pero también de noche y por ello no se entiende que esta confluencia de caminos (al hospital, al puerto, a Pontevedra, Caldas, Catoira, Baión...) no tenga ni una sola bombilla encendida cuando se va la luz del sol. La titularidad no es de los municipios, ni siquiera de la Diputación ni de la Xunta, pero los concellos deberían hacer más fuerza todavía si cabe para que la admnistración competente no convierta un lugar de confluencia de vehículos en una oscura boca de un lobo por la que dé miedo circular. Por la seguridad vial, hágase la luz.