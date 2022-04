Ronald Koeman no tiene estrella

Koeman parece que todavía no ha superado su traumática salida del Barcelona. Es normal, dirigir un equipo como el Barça tiene que ser el sueño de cualquier entrenador y mucho más si has vestido esa camiseta y hasta le has dado una Champions. Sin embargo, sería bueno que pasara página. Es cierto que la situación por la que pasa el equipo es la misma que la que había cuando él era el adiestrador. Es más, se podría asegurar que Xavi lo está haciendo todavía peor. Sin embargo, ya se sabe que hay quien tiene estrella y quien se estrella y está claro, en este caso, a qué grupo pertenece cada uno de ellos.