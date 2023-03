La Ría más rica y productiva del mundo ya no lo es tanto

La Ría de Arousa comienza a dar signos de agotamiento. La producción ya no es la de hace unos años y en los últimos tiempos la situación se está agravando más. La elevada mortandad del marisco y las dificultades para encontrar recurso en algunas zonas antes productivas ha hecho sonar la voz de alarma. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha reunido al sector del mar arousano y al de Muros-Noia para alertar sobre la gestión que se está haciendo de los embalses desde la Administración autonómica. Consideran que las aperturas para aliviar el agua provoca bajas de salinidad que el marisco no soporta, por lo que piden estar presentes en los órganos de decisión de estas aperturas con la finalidad de que se cumplan unos protocolos y se apliquen normativas que no afecten al marisco.