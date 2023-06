Remates a gol con gomina

Hace años, y no tantos, la moda la marcaban las películas, con sus actores, y los artistas musicales, además de algún que otro famoso. Es fácil de recordar el look Mad Max o los vestidos de encaje de Madonna. En cambio, hoy en día el estilo lo marcan los jugadores de fútbol, no tanto en la indumentaria exterior, que juegan en calzoncillos, sino en los peinados. Las cámaras de televisión se recrean en la repetición de jugadas y en los gestos de alegría o desilusión protagonizados por los jugadores en los lances del partido. Muchos chavales que empiezan en esto del fútbol ni siquiera rematan la jugada y tras lanzar a puerta se dedican a hacer gestos como los profesionales e incluso algunos se tapan la boca al hablar. En fin. Lo dramático para los aficionados es ver a sus jugadores que no rematan de cabeza para no despeinarse, porque más que tiempo de concentración y charlas con el entrenador, el peluquero debe ser la persona con la que pasan más tiempo y no sería imposible que tuviesen en los vestuarios tres o cuatro barberos de guardia para recolocar los cabellos tras el primer tiempo, aunque con tanta gomina, crema o cera es difícil que pierdan la compostura en los recortes del cuero... el cabelludo.