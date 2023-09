Las recetas más expeditivas

Hace dos años, la OMS publicaba el informe Ethics and governance of artificial intelligence for health (ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), en el que reconocía las grandes posibilidades de la inteligencia artificial para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo, siempre que no se usara indebidamente. Entre esas posibilidades destacaba mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades, facilitar la atención clínica, reforzar la investigación en el ámbito de la salud y el desarrollo de medicamentos y apoyar diversas intervenciones de salud pública, como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes y la gestión de los sistemas de salud, además de permitir que los pacientes tuvieran un mayor control de su propia atención de salud y comprendieran mejor la evolución de sus necesidades. Hoy, algunos de esos usos ya están en marcha, y hay un área en la que los expertos prevén un gran salto adelante: las Urgencias de los hospitales y competitividad. Pero aún queda mucho por hacer. Pero todo se andará y llegará un día en el que una urgencia leve se atienda por un robot. La renovación de recetas va a ser todo un éxito de rapidez