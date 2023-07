¿Quién ganó el debate a tres?: el que no lo vio...

sin duda alguna. Que suerte tuvieron aquellos que han decidido hacer otras cosas (una de ellas, dormir) y pasaron del debate a tres entre Sánchez, Díaz y Abascal... Todo, ayer se lo metieron por los ojos en redes sociales, medios escritos, televisión y radio. No hubo tregua, pero al menos, no tuvieron que tragar ‘el tú más’ y esas cosas. También quedó claro, pero mucho, que es muy triste ver a algunos medios en las trincheras. A alguno se les va la vida en ello. No, no es por tirar contra los colegas que hablan como políticos en tertulias, pero es que algunos se mojan mucho más que los propios políticos. El lector, oyente o televidente prefiere ver ‘pegarse’ defendiendo sus ideas a políticos que a periodistas. Algo aquí en este asunto se nos está escapando de las manos y el gran culpable son, curiosamente, los políticos. Que cuando llegan al poder propician lealtades. Pero bueno, en cuestiones del poder parece que vale todo. Y el político que lo toca acaba por agarrarse a él como un clavo ardiendo para no perderlo. Así es.