Puigdemont ya está un poco más cerca de su regreso triunfal

Las mudanzas son experiencias que no le desearíamos a nuestro peor enemigo, pero a Carles Puigdemont ésta con la que se traslada a un paso de Cataluña le tiene que estar pareciendo un sueño –que para otros es una pesadilla no hace falta que lo digamos–. La sonrisilla maliciosa que le tiene que aflorar mientras hace las maletas, la carcajada cuando se para un segundo a pensar en cómo se fue del país y cómo vuelve. Si es que casi podemos oír las risas. Y cómo se nos clavan como estiletes en la cabeza... Vista la deriva de los acontecimientos no descartemos que el día en que por fin pise suelo español haya fanfarria de bienvenida y cobertura mediática al nivel de una boda real.