Pues sí que dais todo el asco del mundo

Por lo que se sabe hasta el momento, la única intervención femenina en ese grupo de WhatsApp en el que una jauría fantaseaba con encuentros sexuales con sus nuevas compañeras de facultad fue un “dais asco”. Pero que la recriminación fuera seguida de una carcajada le resta bastante valor. Y claro, puede que el mensaje no les quedase claro. Así que, para que no haya dudas de ningún tipo, desde aquí solo podemos decirles a los participantes en la conversación: dais todo el asco del mundo. Con este punto definido, la cuestión ahora es si esto es una sucesión de comentarios de mal gusto y menos cabeza o está más cerca de la agresión. Es la diferencia entre un baboso inofensivo, de los que dan grima pero no generan inquietud, y un ave rapaz peligrosa, que no sabes si en un momento dado y con la arenga machista adecuada puede ser capaz de pasar de las palabras a los hechos. Que estos ‘simpáticos jovenzuelos’ se estén formando para convertirse en profesores de Primaria no ayuda a la tranquilidad.