PSdeG y Sumar, juntos en Galicia

Es sabido que la extrema derecha y la extrema izquierda no tienen cabida en el Parlamento Gallego y eso lo agradecen los electores gallegos, pero habrá que estar atentos a la pantalla porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, dicen sus próximos, tienen una idea ‘super’, que diría ‘Yo, Yolanda’, que es concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas con un doble objetivo: el primero tener un gobierno como en la Moncloa y el segundo, no menos importante, desbancar al BNG de su situación actual como segunda fuerza política y someterla a pactar un gobierno progresista, que ahora ese se lleva mucho y es muy de modernos. Vamos, que la idea es que Besteiro sea presidente y una mujer de la confianza de la vicepresidenta sea su segunda. Habrá que ver como se gesta este intento de Pedro Sánchez de conseguir que la extrema izquierda entre en el Parlamento de Galicia, una operación que en el BNG no ven, como es lógico, y que lo verían como una traición al apoyo a la investidura que han dado al presidente casi a cambio de absolutamente nada.