Protección Civil se ha ganado el cielo

La Agrupación de Protección Civil de Ferrol bien se merecería una o dos semanas de vacaciones después del “trabajazo” que han hecho durante esta Semana Santa. No lo harán, porque el sentido de la responsabilidad de los voluntarios y sus mandos les impide bajar la persiana ni un solo minuto. Están para cuando se les necesita e incluso para cuando no. Porque no tenía obligación ninguna su jefe, Alejandro Santiago, con unas ganas terribles de irse a descansar, de reunir las fuerzas suficientes para grabar un vídeo de balance a última hora del Domingo de Resurrección. ¡Buen trabajo!