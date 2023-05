Prosigue la lucha del sector bateeiro

El sector bateeiro mantiene su particular lucha para que la Consellería do Mar retire el decreto que regula la extracción de mejilla, al considerar que perjudica sus intereses y que, de seguir así, sin poder recoger la cría de mejillón en todo el litoral gallego, las pérdidas se contarán por millones. Ayer volvieron a protagonizar una nueva concentración en San Caetano para que sus reivindicaciones no caigan en saco roto y contaron con no pocos apoyos políticos, incluidos algunos alcaldes del Partido Popular que ya antes del inicio de la campaña electoral se manifestaron a favor del sector.