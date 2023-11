Propósito de enmienda, “on”

Patricia López Bellas acaba de ganar el premio “Ángeles Alvariño” por su trabajo académico “Mulleres na prensa: análise do sexismo de novas sobre o maltrato”. Tras un exhaustivo análisis, esta ferrolana graduada en Gestión Digital concluye que es necesario mejorar la formación de los profesionales de la información para combatir los estereotipos de género que parecen instalados en las rutinas de la redacción de noticias. El asunto no es menor y para quienes hoy tenemos la responsabilidad de informar es un desafío cada paso que se dé para que los que vengan detrás no incurran en lo mismo. Hay que intentarlo.