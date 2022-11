Propiciando la reconciliación

De verdad que seguimos sin aprender nada o muy poco. Pedro Sánchez está empeñado en distinguir a las víctimas de un solo bando, con la celebración ayer de un homenaje y recuerdo a la Memoria es Democracia. Y habrá que estar acuerdo en que lo sucedido en nuestro país a cuenta de un guerra entre iguales fue un destrozo en el alma de todos los españoles, en la que hubo de todo y con un bando vencedor que desgraciadamente pasó factura al perdedor. Lo que no se plantea es cómo fue posible llegar a esa situación tan desgarradora para el conjunto de todos los españoles, quizá como siempre la clase política volviera a fallar como dicen algunos historiadores. Aunque nada justifica un golpe de estado. En cualquier caso, bueno sería que la clase política se lo hiciera mirar, ya que poco hacen por pasar página ‘resucitando’ cada dos por tres un pasado que muchos de los que lo vivieron han sufrido en sus propias carnes y que gente que no lo vivió, ni siente ni padece. Pero no es de recibo que hasta para evitar hablar de los más de tres millones de parados en este país la noticia sea Franco. Muy triste que lo sigan poniendo en el centro de la actualidad.