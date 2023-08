Problemas con el agua en O Grove

El Concello de O Grove recomienda moderar el consumo de agua para que no haya problemas con el suministro en algunas zonas del municipio. El caso es que durante el día se consume tanto líquido que por la noche no da tiempo a rellenar los tanques, en una situación que se repite a diario y que podría dar lugar a un corte puntual en algún momento. El problema no deriva de la sequía en este momento, sino de la incapacidad de reponer toda el agua que se consume a lo largo del día. Por tanto, hagamos caso a las recomendaciones del Gobierno local y ahorremos agua siempre que se pueda.