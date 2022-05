Un Primero de Mayo muy atípico

Este año, el Primero de Mayo ha tenido un doble carácter reivindicativo. De un lado, el de siempre, el de las marchas sindicales (en Galicia, por supuesto, siempre por separado) y el de las reclamaciones laborales. Pero, además, ha querido el calendario que coincidiera con el día de la madre, y, la verdad, es que pocos saben más de lo que es el trabajo que las madres. Aún así, resulta sorprendente ver a una ministra de Trabajo encabezando la marcha y lanzando la arenga final de la manifestación. En el imaginario colectivo del país está siempre la imagen de los líderes sindicales arengando contra los que mandan. Pero en esta ocasión no. Yolanda Díaz, que en lo de encabezar marchas y portar pancartas tiene un par de masters, se encargó de anunciar que en días comenzará la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. No sabemos si será como esa modificación de la reforma laboral que UGT y CCOO aceptaron pese a no cambiar casi nada. Pero está claro que en esto de la reivindicación laboral todo es muy distinto si el que está en el poder es de tu cuerda ideológica.