El precio de la leche va camino del misterio

el encarecimiento rápido de los cereales y de la energía impactó en la producción de leche hasta el punto de que continuar con la actividad resultó complicado para muchas explotaciones que, o bien decidieron el verano pasado enviar más vacas lecheras al matadero por el buen precio de la carne o, directamente, cerraron. Una fórmula que supuso un punto de inflexión en la producción nacional de leche en 2022, que comenzó a descender. Con menor oferta, se facilitó una subida de los precios en origen de más del 50% en el último año marcando índices que han rebasado los 60 céntimos pagados al ganadero por litro de leche entregada, un precio que no hace tanto tiempo costaba, pero en el lineal del supermercado. Una inflación que ha llevado a interpretar a algunas administraciones que se trata de una crisis de costes, no de márgenes; una visión no compartida por otras administraciones o incluso por la propia industria que habla de estar afectada por una fuerte “erosión de márgenes”.