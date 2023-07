Porcentajes que nos dejan secos

Las cuencas del Mero y del Anllóns han entrado en prealerta por escasez moderada del agua. En Ferrol, preocupados, se han ido a medir con la varita y sale que As Forcadas está al 89%. La cifra suena tranquilizante. Pero no nos llevemos a engaño: es la segunda vez consecutiva en este década que el nivel baja del 90 por ciento. Y eso quiere decir algo. Cada vez tenemos menos agua. Sin agua no hay vida y, aunque no es para llevarse las manos a la cabeza, el dato nos tiene que llevar a una reflexión, y no de un día como la de ayer. Tenemos un planeta y no hay recambio. Cuidémoslo con extrema sensibilidad.