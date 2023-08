Políticos sin sueldo en Cambados

El Gobierno cuatripartito de Cambados no acaba de arrancar. Tres de las partes, PSOE, Somos y BNG, lo tienen claro, pero la determinante, Pode, no tanto. El caso es que no se han aprobado los salarios de los políticos, por lo que ni el alcalde ni el resto de concejales con responsabilidades perciben un sueldo por su trabajo. Esta situación está generando tensiones que de momento no han explotado, pero no crean que falta mucho. Para desbloquear esta situación, el socialista Samuel Lago solicitó una reunión al PP para solucionar al estilo de Vilagarcía el tema de los sueldos, pero no encontró un sí. A ver qué pasa.