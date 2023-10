La política local se pone en forma

es necesario cuidar la salud, así que vemos con buenos ojos que nuestros políticos locales también lo hagan, que tengan su propio personal ‘training’ -en cristiano entrenador personal y más en cristiano todavía, adestrador de toda a vida-. Pero en fin, como la tontería despreciando nuestro rico idioma no tiene precio, aceptamos pulpo como animal de compañía. Decíamos que es bueno cuidarse físicamente, para no exhibir lorzas o barrigones que el ciudadano pueda entender como buen vivir de sus servidores públicos. En A Coruña hace falta, pero mucho, otra clase de entrenamiento: el que consiste en hacer política, tanto gobernando como haciendo oposición. Es lo que se echa en falta. Salvo notas muy concretas de algún asunto, poca batalla política se ve en el día a día. La oposición da la sensación de ser más blanda -por no decir light, por aquello del idioma- y así andamos, que las asociaciones de vecinos y colectivos son más mordientes que los propios grupos políticos en la oposición. El mundo un poco al revés.