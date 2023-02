La Policía busca perros para sus filas

la Dirección General de la Policía ha publicado una licitación que tiene por objeto la adquisición de un mínimo de 24 canes de trabajo para guías caninos con el objetivo de blindar la presidencia española de la UE. El presupuesto total es de 72.454,80 euros, calculando que cada perro puede costar algo más de 3.000 euros. Los animales deben tener un mínimo de 13 meses y un máximo de 18, y ser de las siguientes razas: Pastor Alemán, Pastor Belga Malinois, Pastor Holandés, Labrador Retriever o Springer Spaniel, aunque podrá admitir otras razas de aplicación policial. Busca perros “preferentemente no adiestrados, pero se puede admitir un nivel mínimo de adiestramiento, siempre y cuando se estime o valore que éste no va a interferir en la funcionalidad del can”. De igual forma, “deberá seguir el objeto con la vista, cuando se realiza el lanzamiento”, y “cuando sea liberado se desplazará con gran velocidad y energía en dirección al objeto lanzado”. El can de palleiro esta discriminado para estos oficios o es que no se ha publicitado lo bastante para trabajos de seguridad.