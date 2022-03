Podemos tampoco se fía de los grandes planes del Ejecutivo

Tenemos que reconocer que en algunos aspectos nos viene bien que Podemos sea la oposición dentro del Gobierno, porque se mete en cuestiones que igual a otros partidos les cuesta más abordar. Como la prometida rebaja de impuestos. Al fin y al cabo, ellos no estaban en la Conferencia de Presidentes, no acordaron dar apoyo alguno, ni se comprometieron a nada; es lo que tiene no gobernar, que te da libertad de crítica. La cuestión es que Podemos quiere que el Ejecutivo deje bien clara la letra pequeña de la promesa de Pedro Sánchez: qué impuestos se bajarán y a quiénes beneficiará esa rebaja. O sea, lo mismo que queremos saber todos, que ya estamos escarmentados de los grandes planes que al materializarse quedan en iniciativas solo regulares. foTO: El portavoz de la formación morada | EFE