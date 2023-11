Pocas veces salen las mayorías a las manifestaciones

Está demostrado. En este país la derecha, el centro izquierda o derecha, no es de salir a las calles a protestar. Es la llamada ‘mayoría silenciosa’. La izquierda o extrema izquierda de este país sale con una facilidad pasmosa, incluso invitan a amigos a tomar una caña tras la manifa. Luego también están los de extrema derecha, los ultras, que les importa todo un pimiento y como los podemitas arrasan con todo lo que se encuentran por delante. Los extremos son malos. En Galicia, afortunadamente, el Parlamento puede presumir de que no tiene a ningún extremo representado en sus escaños. Bueno, están los nacionalistas del BNG que imagino que tendrá que dar muchas explicaciones por ir de la mano con los radicales en el apoyo a las ambiciones de poder de Pedro Sánchez. Hoy habrá manifestaciones en todo el país, incluso en A Coruña, ojalá que sirvan para mostrar su natural enfado por la cesión a los catalanes y que no haya que lamentar incidentes o desórdenes públicos.