La población inactiva de Ferrol

Más allá de que la Encuesta de Población Activa traiga de vez en cuando un respiro —hablar de buenas noticias es una falta de respeto a quien quiere trabajar y no lo logra—, la estadística deja un problema de fondo que coloca a Ferrol en una situación delicada. Hace ya algún tiempo que la población inactiva pesa más en la balanza que la activa. Quiere esto decir que más de la mitad de los ferrolanos no están en disposición de trabajar. Jubilados, incapacitados permanentes, amas de casa, estudiantes... No son situaciones excepcionales, pero en la ciudad naval tienen una incidencia muy superior a la media. Espinoso asunto.