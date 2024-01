Plenos locales con tintes de política autonómica

Las sesiones plenarias que coinciden con un periodo electoral se convierten, casi siempre, en un punto de fricción política. En este caso los comicios autonómicos se llevan todo el protagonismo, de tal modo que la Xunta lo hace a la perfección para unos y para otros peor no se puede estar. Estos días la gestión sobre los pellets plásticos lo salpica todo, de modo que la mención a esas bolitas aparecen, incluso, en un debate sobre una mejora del alumbrado. Es evidente que a la ciudadanía le interesa la política autonómica porque repercute directamente en la vida cotidiana, pero también que sus representantes locales se centren en lo suyo y no en la repetición de argumentos predefinidos y que no se salen del guion partidista y partidario.