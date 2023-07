El pimiento con nombre propio

No hay que obviar que el pimiento de Padrón ocupa el ránking en materia de “famoseo”. No hay carta gastronómica que no incluya unos pimientos de Padrón o de Herbón, aunque muchos esperan en cada uno de los mordiscos que no les toque uno picante. Para eso, la solución es pasarse a su primo hermano, el de O Couto. Este también tiene su sitio y su fama, por algo cuenta ya con la denominación de Indicación Geográfica Protegida, pero además tiene la —para algunos— ventaja, de que son dulzones. Así que ya saben, todo depende de gustos, pero sepan que el pimiento de O Couto, uno no pica y el otro tampoco.