La pelota está en el tejado del Gobierno

EL Gobierno todavía está a tiempo de mostrar una cierta sensibilidad con las familias de los marineros del “Villa de Pitanxo”. No es demasiado pedir que se flete un avión para repatriar a los supervivientes y los cadáveres que han podido ser recuperados de las gélidas aguas de Terranova. Por lo menos se ha conseguido el compromiso de las autoridades canadienses de que en cuanto mejore el tiempo volverán a las labores de búsqueda, aunque esa espera pueda suponer la diferencia entre poder recuperar los cuerpos o no poder hacerlo jamás. Pero la realidad es que desde el Ejecutivo no se ha mostrado una especial empatía con las víctimas de este suceso. Feijóo se ha encargado de poner la pelota en el tejado del Gobierno: “si ellos no fletan el avión lo pagará la Xunta”. Veremos cuál es la respuesta que nos llega desde ese Madrid que cuando piensa en mar solo se ve playas.