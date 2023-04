Los peligros de la edad en el mar

La edad pasa para todos, incluida la realeza. Los grupos de izquierdas se dedican a criticar que el rey emérito venga a Sanxenxo y califican la visita de “indecencia democrática”, cuando no ha dado explicaciones públicas sobre sus presuntas corruptelas. Algo que no tiene que hacer. Por su parte, el Gobierno mantiene una línea institucional y los partidos de derechas aplauden que recale en aguas gallegas sin más comentarios. En todo caso hay algo que los sesudos conocedores de la política y de la Casa Real pasan por alto y es el hecho de dejar a un octogenario, de 85 años, que se suba a borde de un velero y se ponga a regatear por las procelosas aguas gallegas. Cualquier hijo no dejaría a su padre salir de casa con esa edad, por muy rufo que estuviese, a no ser que fuese un corto desplazamiento al bar a echar la partida. Pues aquí tenemos a un hombre edad más que avanzada que se monta horas en un avión para maltratar su estómago con Carlos III de Inglaterra y la comida británica y después echarse al mar. Habrá que ver que dicen los gerontólogos.