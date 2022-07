Pedro Sánchez desatado

pues nada, que el jefe de las Españas se nos ha desatado... la corbata, para enseñarnos a aliviar un poco las calores sin gastar combustible; a los señores de traje, claro, a las señoras y a la clase obrera que no usa corbata no les enseñó nada. No se le ocurriría, pobre, no va a estar en todo. Y digo yo, para no pasar calor, ¿no sería mejor que se dejase solo la corbata y se quitase el resto del traje, como apunta nuestro amigo Tella en la viñeta de ahí arriba? Es una idea... Corbatas aparte, nos ha dicho que el próximo Consejo de Ministros aprobará medidas urgentes para el ahorro energético. Lo de apagar las luces, abrir o cerrar puertas y ventanas, según la ocasión; ponerse la bata y las zapatillas en invierno; despelotarse en verano; volver al agua fresca de botijo y todo eso. De verdad, Sres. Ministros, no hace falta que nos lo den por escrito, que ya sabemos cómo no se gasta. ¡Ni que nos quedara otro remedio!