El peaje que se debe pagar para que el Curtas evolucione

El Curtas es uno de los acontecimientos culturales más importantes de los que se celebran en Vilagarcía. El gobierno local lo entiende así y desde el primer momento mostró su disposición a colaborar tanto económicamente como en la logística, que no es poca. El caso es que este festival solo recibe subvenciones del Concello y de la Diputación, pero le falta una pata importante como es la de la Xunta de Galicia, que solo concede aportaciones a los que son de pago y este es gratuito. Como quiera que el Festival do Imaxinario se supera cada año y ya ha tocado techo para sus posibilidades actuales, quizá ha llegado el momento de pensar que igual vale la pena pagar el peaje de que no todo sea sin coste para el espectador y permitir así que siga creciendo y poniendo el nombre de Vilagarcía en lo más alto.