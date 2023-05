Más pastillas incendiarias

Las pastillas para encender barbacoas y chimeneas vuelven a la palestra en Arousa y no para bien. Ya habían aparecido en titulares cuando alguien intentó quemar la casa y, después, el coche del alcalde de Vilanova de Arousa. Ahora regresan a primer plano porque alguien, supuestamente, las ha utilizado para intentar quemar una furgoneta de una particular en un municipio vecino, A Illa de Arousa. Al parecer, las colocaron sobre las ruedas, de madrugada, prendieron fuego y se fueron. Hubo daños importantes, pero, por fortuna, el vehículo no ardió por completo. Y tampoco las fincas colindantes.