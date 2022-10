Por el paseo de La Marina y el Parrote hay noráis en flor

Pocas cosas hay tan bellas en A Coruña como pasear por la zona del puerto deportivo y disfrutar de esa monumental fachada marítima. Los cruceristas alucinan en colores al bajar de su barco y pisar tierra firme. No importa si llueve o hace sol, ayer bajo una intensa lluvia se agolpaban para fotografiar las galerías y el paisaje en general. ¿Quién no quiere guardar en la retina semejante belleza? Pues bien, al margen de los visitantes, los coruñeses también disfrutamos de lo lindo de nuestros paseos por la zona y también para practicar hasta deporte. Sentarnos en cualquier lugar y disfrutar de esa tranquilidad que nos da el mar, hasta nos sentimos orgullosos de que en pocas partes pueden presumir de ciudad tan bonita. Claro que si luego reparamos en los detalles vemos como la naturaleza crece a su aire y la sensación de suciedad y abandono es importante. No sabemos si es del Puerto, del Ayuntamiento, pero que hagan algo ya.