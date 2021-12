La paradoja legal de los secesionistas catalanes

Anda estos días Pablo Casado en el ojo del huracán. Que si dice un “¡Coño!” lo acusan de mal hablado, por mucho que lo hiciera parafraseando a Pedro Sánchez. Que un presidente autonómico decide convocar elecciones, lo acusan de estar detrás. Que afirma que los niños catalanes no pueden ir a hacer pis si no lo piden en Catalán, pues va la Generalitat y se querella contra él. Lo que no queda muy claro es si Aragonés y los suyos lo hacen por mentir o si la razón, en el fondo, es porque Casado pretende que los niños catalanes puedan pedir ir al baño en perfecto castellano. Y, de este modo, estamos ante la paradoja de que los delincuentes que se niegan a aplicar una sentencia (y que ni tan siquiera condenan a quien propone apedrear a un niño de cinco años), pretenden aprovecharse de la ley para denunciar a alguien, sea Casado o Perico de los Palotes. Maldita esquizofrenia secesionista.