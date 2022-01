El papa no tiene nada que hacer

Lo sentimos por el papa, pero en el asunto de la descendencia de las parejas del mundo tiene la batalla perdida. Francisco lamenta que prefieran tener perros y gatos antes que niños, pero por mucho que hable del milagro de la vida y las bondades de los hijos no les va a convencer. Tiene que entender que en la lista de pros y contras las mascotas ganan de calle. No demandan ni la mitad de atención que los humanos pequeñitos, se las puede dejar solas en casa a cualquier edad, gastan infinitamente menos en comida, ropa y educación y no tienen la edad del pavo. Y eso es lo que cuenta, claramente. FOTO: El papa | efe