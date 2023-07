La pandemia hizo estragos en todos los sectores

La pandemia fue brutal para todos los sectores. No hay ni uno que haya salido indemne del covid-19. Muchos han tenido que echar literalmente el cierre y, además, el mercado electrónico se disparó de una forma meteórica, lo que dejó al comercio local malherido. Es cierto, que ahora sin mascarilla, algo se ha levantado el vuelo. Pero ya nada es lo mismo que antes, la huella de la ‘peste del siglo XXI’, como la llaman algunos, es mucho más profunda de lo esperado. Los negocios, me refiero a todos, han tenido que actualizarse. Descubrieron otros caminos que ni siquiera sospechaban que iban a tomar. Más redes sociales, más divulgación digital, etc. Los trabajadores, como ya es habitual en todas las crisis de los siglos por siglos, los peor parados. Ahora se dice que todo el mundo se está recuperando, incluso la hostelería, que vemos como los ayuntamientos la ‘animaron’ incluso sacrificando plazas de aparcamiento para conseguir más mesas al aire libre. Eso, que era provisional, parece que se quedará.