Pablo Iglesias parece que busca su espacio

Pablo Iglesias, ahora que se siente liberado de la pesada carga de ser vicepresidente y, por lo tanto, no está obligado a mentir, ha cargado duramente contra la postura del Gobierno ante la crisis de Ucrania. Una vuelta a los orígenes que muchos no achacan, como él mismo dejó entrever, a un ataque de sinceridad, sino a un intento de recuperar el terreno perdido. Es decir, que Pablo Iglesias está al acecho de lo que pueda pasar con Yolanda Díaz, quien, por cierto, cada día retrasa más la presentación de su proyecto político. Dicen las malas lenguas que, en el fondo, el macho alfa no ha dejado de serlo y lo que espera es el batacazo de la ferrolana para volver al primer plano de la política alegando que es imprescindible para que se pueda hacer política de izquierdas (de la de verdad, no de la que hace el PSOE) en este país. Desde luego, las encuestas le dan la razón y, o mucho cambian las cosas o Podemos y demás satélites se comerán un buen batacazo electoral.