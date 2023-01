Otra vez a la luz de las velas en O Grove

Los vecinos de O Grove han tenido que recurrir, otra vez, a la luz de las velas durante la noche del viernes. No es la primera vez que se quedan a oscuras y el malestar comienza a ser patente entre los vecinos, que no logran entender que en una época en la que se potencian las nuevas tecnologías y la era digital forma parte de la vida cotidiana, precisamente se haya normalizado el quedarse sin suministro. Los apagones no se suelen extender durante mucho tiempo, pero sí el suficiente como para generar contratiempos que serían perfectamente evitables con unas infraestructuras adecuadas y preparadas.