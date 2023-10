Otoño: tenemos un problema

ESTE fin de semana que acabamos de dejar atrás ha sido extraordinario. El mercurio se ha disparado en los termómetros. El veranillo de San Miguel va camino de convertirse en el veranazo de Todos los Santos. Pero algo no funciona. No llueve y si no llueve, nos falta el agua. En Ferrol los valles más profundos de reservas en As Forcadas suelen ser sinónimo de dificultades. A más bajo caudal, mayores problemas de salubridad. No sería la primera vez que vemos camiones cisterna repartiendo agua en las calles. A lo mejor va siendo hora de revisar nuestro sistema hídrico.