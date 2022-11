Ocurrencias y pagos de favores

El presidente del Gobierno lo tiene muy claro: opta de nuevo por la vía más urgente para cambiar la ley del delito de sedición, además, con esta fórmula se evita tener que pedir informes, por lo que no tiene que consultar al Poder Judicial ni al Consejo de Estado ya que no se quiere arriesgar a que vayan contra sus planes. Lo primero que hay que conocer es que el delito de sedición pasará a llamarse ‘desorden público agravado’, y supondrá una rebaja importante de las penas de cárcel para los condenados del ‘procés’. Así se asegura Pedro Sánchez haber cumplido con su palabra con los catalanes para continuar contando con el apoyo necesario. Pero eso no es todo. Esto va camino de más Estado y menos individuo, hasta Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, en un coloquio denominado ‘Retos de la Portavocía del Gobierno en la era de la posverdad’, junto a los ex portavoces del Gobierno, ha planteado que los medios de comunicación reserven un espacio para la información pública, como el que se destina a los servicios meteorológicos en los informativos. Toda una ocurrencia.