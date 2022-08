Una nueva narración para el regreso del Combate Naval

Una tirada de fuegos de artificio siempre tiene una narración única: La que ofrecen las personas random de al lado. Esta vez, mi Combate Naval de Vilagarcía fue radiado al minuto por unos bienintencionados abuelos y una niña que, desde el primer bombazo, dejó claro que no quería estar allí y que el ruido le daba miedo. Así que la primera parte fue un in crescendo parejo en lucería y en “me quiero ir” que los “mira qué bonito” no lograron aplacar. La estrategia viró al “ya acaba”, pero la escena tomó de pronto tintes de “por favor” y ahí la niña logró el jaque mate. Ya solo, descubrí que yo también me quería ir: Los espectáculos de luces que de niño me parecían tan cortos, ahora eran eternos. El síndrome del scroll. Vi el final por no decepcionar al menor que fui. Y menos mal, porque fue de aplauso.