Nos ha puesto en bandeja la oportunidad de librarnos de él

Carles Puigdemont ha dicho que abandonará la “política activa” si no logra ser presidente tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. Que haga el favor de no jugar con nuestros sentimientos, que nos hacemos ilusiones y luego nos las rompen. Esta película ya la hemos visto: que si se considera ganador moral y no puede dejar huérfanos de líder a sus votantes, que si su compromiso con la independencia le impide dar un paso atrás... El argumento es lo de menos, ni que fuera a ser sincero. Pero puestos a soñar, sería una maravilla que cundiera el ejemplo y, por decir un nombre, Donald Trump hiciese la misma promesa de dejar la política cuando no gane en noviembre. Y la cumpliese, claro.