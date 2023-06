No se puede tener la piel tan fina como futbolista

Llegar a insultar es muy feo, pero cuando se amenaza ya es caer muy bajo. El problema es que hasta el club deportivista tuvo que salir en defensa de Ian Mackay, que se vio obligado a cerrar sus cuentas en Twitter e Instagram por la lluvia de críticas y lo que no son críticas hacia su persona y también familia. Hasta ahí podríamos llegar. Que el portero coruñés haya tenido una mala tarde se le puede reprochar, pero llegar a amenazarle e insultarle no entra en cabeza humana. Ahora bien, los futbolistas tienen que entender que pueden ser objetivo de críticas a su labor sobre un terreno de juego, al igual que también pueden ser elogiados. En el caso de Ian Mackay, sinceramente, no debió cerrar sus cuentas y poner en manos de sus abogados las amenazas hacia su persona y su familia. Eso sería lo correcto, porque de esa manera ‘ganan’ los impresentables que bajo un perfil falso atacan a las personas de forma cobarde y rastrera. Es más, la Fiscalía tiene con este caso odio suficiente para perseguirlo legalmente.