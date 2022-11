¡Que no nos suban el taxi, porfa!

Y nosotros que estábamos pensando seriamente en mandar el coche al desguace e ir en taxi, vamos a tener que recapacitar y echar cuentas. Aunque, por muchas cuentas que echemos nos va a seguir saliendo más barato pillar un taxi cuando sea necesario e ir en autobús o a patas el resto de las veces. Y si no, compruébenlo ustedes. Venga, vamos a echar las cuentas a diez años –que es lo que presuntamente nos va a durar el coche—. Inicien el sumatorio con el importe de un coche modestito; súmenle el seguro de diez años; las ruedas de diez años; el aceite y revisiones de diez años; el combustible de diez años; la ORA o aparcamiento de diez años; los rascazos y abolladuras de diez años... Y lo vamos a dejar aquí, pero seguro que hay más. Ahora, dividan el resultado entre diez para que les dé lo que les cuesta el coche al año. Vuelvan a dividir entre 365 y sabrán lo que les cuesta el coche al día. ¿A que da de sobra para ir y venir en taxi todos días? No les va a hacer falta ni el autobús. ¿A que no?