Últimamente tenemos la ciudad petada de Policía y demás fuerzas del orden. Nos la están registrando de arriba abajo y de abajo arriba, porque, como ya saben, aparte de celebrarse aquí el Día de la Policía y tener todo el centro copado enseñándonos todas las cosas que hacen para servirnos, dentro de nada nos llegan Pedro Sánchez y Olaf Scholz y esa es mucha responsabilidad. Lo que les acabo de contar lo sabe todo el mundo, hasta los niños de las guarderías. Alto, ¿todo el mundo? ¡Nooo! ¡Todo el mundo no! Resulta que a unos narcotraficantes se les ocurrió venirse a A Coruña en un mercante con 600 kilos de cocaína; ahí es nada. A lo mejor es que están empezando y aún no les han instalado el wifi, porque si no, no tiene explicación. Y es que ya no hay profesionales, señoras y señores. Si vas a hacer un viaje, prográmalo como Dios manda, que hoy en día otra cosa no habrá, pero medios… Si la ciudad a la quieres ir está llena de pasma, vete a otro lado, hombre. Mira que no habrá ciudades en el mundo y se tienen que venir aquí en el momento menos oportuno. Ay, cabeciñas...